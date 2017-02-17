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Sandıklı’ya "Termal Domates Tohum Serası" Yatırımı

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Sandıklı’ya "Termal Domates Tohum Serası" Yatırımı
Memleketi Sandıklı'yı ziyaret eden Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Feti Yaşar, 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan "termal domates tohumu serası"...

Memleketi Sandıklı'yı ziyaret eden Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Feti Yaşar, 500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan "termal domates tohumu serası" yatırımcılarını bir araya getirdi.

Başkan Yaşar, Sandıklı'da 13 adet seranın hizmet verdiğini ifade ederek, yapılması planlanan yen sera ile de istihdamın artacağı vurgusunda bulundu. Yaşar, "Sandıklı benim memleketim ve aile olarak bizim bir yatırımımız var Sandıklı'da. 13 tane termal sera faaliyet gösteriyor bunların domates tohumu ihtiyacı İsrail menşeli. Bunu azaltmak, yerli tohum kullanmak için Antalya merkezli bir yatırımcı kuruluş ile Sandıklılı bir firma ve Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ile bir araya geldik. Bu firma yalnız olmazsa konsorsiyum olarak Sandıklıya yerli tohum serası kazandırmak istiyoruz. Yatırıma Belediye Başkanı Mustafa Çöl yer temini ve alt yapı olarak her türlü desteği vereceğini belirtti çünkü bu yatırım Sandıklı'da yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağlayacak hayırlı olsun" dedi.

Sandıklı’ya "Termal Domates Tohum Serası" Yatırımı

Sandıklı’ya "Termal Domates Tohum Serası" Yatırımı

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