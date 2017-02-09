Sanık Okul Müdürü, ’’Bir Çocuk Daha Benden Şikayetçi Olursa Beni Asın’’

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, tutuklu emekli müdür...

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, tutuklu emekli müdür öğretmen A.Ş. görülen duruşmada "6 çocuğun haricinde bir çocuk daha aynı suçlamayı yaparsa beni asın" dedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi ve Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen raporlarda çocukların psikolojilerinin bozulduğunu belirten raporlar gelirken kalıcı ruh bozukluğu olup olmadığı belirlenmek için çocuklar tekrar muayene edilmesine karar verildi.

İzmir'in Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesinde Sancaklı köyü Ahmetçik İlkokulu'nda 17 Mayıs 2014'te meydana gelmişti. Jandarmaya gelen bir ihbarda, Sancaklı Mahallesinde bulunan okulda, 22 yıldır okul müdürü olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası A.Ş.'nin 6 kız öğrenciye pornografik film izlettiği, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu" söylendi. İhbarın bulunmasıyla jandarma, psikolog eşliğinde öğrencilerin ifadelerine başvurmuştu. Öğrenciler gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerinde, baba olarak gördükleri okul müdürünün kendilerini okuldaki odasına götürüp, porno film izlettiğini anlatmıştı. İfadelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen A.Ş. gözaltına alınmıştı. Sanık emekli müdür A.Ş. bir buçuk yıl tutuklu yargılamıştı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15 Ekim 2015 yılında yapılan duruşmasında toplam 102 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu emekli öğretmen A.Ş.'yi, mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini de dikkate alarak oybirliği ile tahliyeye karar vermişti.

Tutuklanmıştı

Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar gündeme gelmiş, geçtiğimiz 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık A.Ş.'yi oy çokluğu ile tutuklanmasına karar vermişti. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanık A.Ş., avukatı Atilla Ertekin, mağdur kız çocukların avukatları Nilgün Şentuna, Rahile Horzum, Ayşe Melek Özener, Nuriye Kadan, İlke Erol, Emel Yeşildağ, Volkan Kul, Neşem Batur, Seda Gürer, Nilay Öztürk, İzmir Barosu, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeleri, Saadet Özkan ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Sanık avukatı yeniden rapor istedi

Mahkeme Başkanı Süleyman Mutlu, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi ve Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen, çocukların olaydan dolayı ruh sağlıklarının ve psikolojilerinin bozulduğunu belirten raporları okudu. Sanık Avukatı Atilla Ertekin raporlara itibar etmemenin mümkün olmadığını belirterek, "Cinsel tacize uğradığını ileri süren kız çocuklarından İ. İsimli kişi, mahkemedeki anlatımında sanığın kendisini sevdiğini, kendisinin de öğretmeni sevdiğine dair beyan etti. Ayrıca öğretmeninin kendisine yönelik herhangi bir eylemi olmadığını beyan etmesine rağmen ruh salığı bozulmuştur şeklinde rapor verilmiştir. Yine kız çocuklarından B.'nin, sanığın kendisine yönelik bir eyleminin bulunmadığını, arkadaşlarına yönelik eylemler olduğuna dair beyanda bulunmasına rağmen ruh salığı bozulmuştur şeklinde rapor verildi" dedi. Yargıtay Genel Kurulu'nun ruh sağlığının kalıcı olarak bozulmasını aradığını belirten Avukat Ertekin, Behçet Uz ve Ege Üniversitesi Hastanelerinden alınan raporlarda belli tespitler yapılmış ancak ruh sağlıklarının kalıcı nitelikte bozulmadığı yönünde raporlar çıktığını söyledi. Sanık Avukatı Atilla Ertekin saydıkları nedenlerden dolayı, Genel Kurul'dan kız çocuklarının sağlıklarının kalıcı nitelikte bulunup bulunmadığı hususunda yeniden rapor alınmasını talep etti.

'Başka bir çocuk da söylesin beni asın'

Sanık A.Ş. ise, "6 çocuk haricinde bir çocuk daha benim hakkımda böyle bir suçlama söylerse beni asın. Görev yaptığım köyde herkes beni tanır. Benim nasıl olduğumu bilir. Köydekiler benim bu olaya karıştığıma inanmaz. Bu çocuklar şimdi ne olduğunu bilmiyor. Çocuklar 18-20 yaşına geldiklerinde, ne söylediklerini anlayacaklar ve vicdan azabı duyacaklar. Ben çocuklara öğretmen sevgisi ile yaklaştım" dedi.

Avukatlar ile mahkeme başkanı arasında rapor tartışması

Mahkeme Başkanı Süleyman Mutlu, sanığın avukatının beyanları, gelen adli raporlar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun ruh sağlığının bozulmasının kalıcı nitelikte olduğunun adli raporlarla kesin olarak tespiti gerektiğinden ve Ceza Genel Kurulu'nun raporlarında ruh sağlığının kalıcı olarak bozulduğuna dair bir ibare bulunmadığından yeniden rapor alınmasına ilişkin talebin uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme heyetinin çocukların tekrar adli tıp kurumunda ruh sağlığının kalıcı olarak bozuklup bozulmadığına ilişkin raporun alınmasına karar vermesine, mağdur çocukların avukatları karşı çıktı. Avukatlar, çocukların bu zamana kadar raporlar nedeni ile olayları devamlı yaşadığını, bir daha rapor almanın çocukları etkilediğini söyledi. Salonda avukatlar arasında kısa sürülü bir homurdanma yaşanırken Mahkeme Başkanı Süleyman Mutlu mağdur çocukların avukatlarına, "Bende tekrar rapor alınmasını istemem arkadaşlar. Biz yasalara göre karar veriyoruz. Bugüne kadarda yasa haricinde karar vermedik. Çocuk hakimliği yaptım. Çocukların ruhların iyi bilirim. Ben bu celsede kararı verecektim. Ama yasalara göre hareket edeceğiz" dedi.

Çocuklar tekrar rapor için gönderilecek

Mahkeme heyeti, mağdurların Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na tekrar gönderilerek muayeneleri yapılmasına, Sanık A.Ş.'nin tutukluluğunun devamına, davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.