Sanko Öğrencisi Dila Bingül Türkiye Derecesi İçin Kulaç Attı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen "Yıldızlar Grubu Yüzme Bölge Müsabakasında, Özel SANKO Okulları öğrencilerinden Dila Bingül...

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen "Yıldızlar Grubu Yüzme Bölge Müsabakasında, Özel SANKO Okulları öğrencilerinden Dila Bingül Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

100. Yıl Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Elazığ, Adana, Malatya, Ankara, Bingöl ve Nevşehir "den sporcular katıldı. SANKO Okulları öğrencisi Dila Bingül 100 metre Kelebek Stilinde bölge 1'incisi, 100 metre Serbest Stilde bölge 2'ncisi, 50 ve 200 metre Kelebek Stilinde bölge 3'ncüsü oldu.

Özel SANKO Okulları Yüzme Öğretmeni Meltem Kılıçaslan Kalkan, Niğde'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Dila Bingül'ün Türkiye finallerinde kulaç atacak olmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.