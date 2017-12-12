Sanko Okullarının Minik Kulaçları Madalya İle Döndü

SANKO Okulları, Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen "3'üncü Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği"ne 63 minik yüzücüsü ile katıldı.

SANKO Okulları, Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen "3'üncü Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği"ne 63 minik yüzücüsü ile katıldı.

SANKO Okulları sporcularından Beren Kalyoncu 25 metre serbest, kelebek ve sırtüstünde birinci, Irmak Zehra Kökmen 25 metre kelebek ve kurbağalamada üçüncü, Zeynep Benzer 25 metre kurbağalamada ikinci, Nur Zorkirişçi 25 metre kurbağalamada üçüncü, 50 metre sırtüstünde ikinci ve Eyüp Mete Öztürk 25 metre serbest stilde ikinci olarak madalya almaya hak kazandı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm sporcular teşvik madalyası ile ödüllendirildi.

Özel SANKO Okulları Yüzme Takımları Sorumlusu Meltem Kılıçaslan Kalkan, "Kulaçları küçük kalpleri büyük yüzücülerimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.