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Sanko Park’ta Aşk Yolu Oyunu

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Sanko Park’ta Aşk Yolu Oyunu
Sevgililer gününü eğlenceli bir anıya dönüştürmek için 11-14 Şubat tarihleri arasında Sanko Park'ta "Aşk Yolu Oyunu"etkinliği düzenlenecek.

Sevgililer gününü eğlenceli bir anıya dönüştürmek için 11-14 Şubat tarihleri arasında Sanko Park'ta "Aşk Yolu Oyunu"etkinliği düzenlenecek.

Sevgililer Günü için düzenlenecek etkinlikte çiftler, etkinlik alanına kurulan özel tasarlanmış aşk yolunu kullanarak, karşılıklı ilerleyecekler. Aşk yolunda doğru adımları atarak birbirine ulaşan çiftler anında sürpriz hediyeler kazanacak.Tek seferde minimum 50 TL alışveriş yapan çiftlerin katılabileceği etkinlik, 11- 14 Şubat 2017 günlerinde 14.00 – 19.00 saatleri arasında düzenlenecek ve etkinliğe her çift yalnızca 1 kez katılabilecek.

Sanko Park’ta Aşk Yolu Oyunu

Sanko Park’ta Aşk Yolu Oyunu

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