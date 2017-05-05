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Sanko Park’ta Minik Yetenekler Büyük Hediyelerin Sahibi Oldu

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Sanko Park’ta Minik Yetenekler Büyük Hediyelerin Sahibi Oldu
Sanko Park Alışveriş Merkezinde yoğun katılımla düzenlenen geleneksel 23 Nisan Resim Yarışmasında dereceye giren minikler ödüllendirildi.

Sanko Park Alışveriş Merkezinde yoğun katılımla düzenlenen geleneksel 23 Nisan Resim Yarışmasında dereceye giren minikler ödüllendirildi.

9-12 ve 5-8 yaş olmak üzere 2 farklı yaş kategorisinde yarışan miniklerin, yaptıkları birbirinden güzel resimler jüri tarafından değerlendirildi. 9-12 yaş kategorisinde Defne Bozkurt, Fatma Nisa Özdemir ve Ece Naz Yılmaz, 5-8 yaş kategorisinde Ali Eren Uğurluel, Alper Akyılmaz ve Mehmet Vural ilk üç dereceyi aldı.

İki kategoride tüm katılımcılara sertifika verildi, birincilere PlayStation oyun konsolu, ikincilere Ipadtablet ve üçüncülere bisiklet armağan edildi.

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen Sanko Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ın marka karmasında Media Markt, H&M, Mars Athletic Club (MAC) Oxxo, YKM, Network, Kahve Dünyası, Bimex, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Big Chefs, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, De Facto, Mango, Koton, FLO ve Dominos Pizza, Zukka gibi markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Aylık ortalama bir milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve kiralamada yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet veren Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.

Sanko Park’ta Minik Yetenekler Büyük Hediyelerin Sahibi Oldu

Sanko Park’ta Minik Yetenekler Büyük Hediyelerin Sahibi Oldu

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