Sanko Sanat Galerisinde Kaatı’ı Sanatı Sergisi

Sinan Kanmaz, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma noktası haline gelen Sanko Sanat Galerisinde, yarın katı" sergisi açacak.

Sinan Kanmaz, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma noktası haline gelen Sanko Sanat Galerisinde, yarın katı" sergisi açacak.

Kilis 1973 doğumlu olan Sinan Kanmaz, işletme bölümü mezunu olup, 2003 yılından beri katı" (papercut) sanatıyla ilgili realist çalışmalar yapıyor. İlk sergisini 2013'te Kilis 7 Aralık Üniversitesinde açan Kanmaz, aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının 17'nci Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması'na katıldı.

Katı" dalında sergilenmeye değer 7 eser arasında yer alan çalışmasıyla Bakanlığın İstanbul ve Ankara'da düzenlediği sergilere katıldı.

Kanmaz, katı" sanatı ve eserlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de daha çok katı" olarak bilinen ve geleneksel süsleme sanatlarından biri olarak algılanan bu sanat, bir kağıt sanatı papercut, özetle kağıt oymacılığı" dedi.

Kendi içinde süren ve biraz da keşifvari bir yolculuğun sonunda bu sanatı bir süsleme sanatı olmaktan çıkartıp hep realist eserler üretmeye çalıştığını kaydeden Kanmaz, "Önce çiz, sonra kes, resim yaparken kalem yerine bıçak kullanarak. Sonunda fotografikillüzyonlar peşinde koşmaya başladım. Yıllardır ürettiklerimle karşınızdayım" diye konuştu.

Kanmaz'ın Sanko Sanat Galerisinde yarın (9 Şubat) 17.30'da açılacak sergisi, 2 Mart'a kadar ger gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.