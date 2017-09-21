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Sanko Sanat Galerisinde Sergi

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Sanko Sanat Galerisinde Sergi
Bursa'da çalışmalarını sürdüren Erzurumlu ressam İsmail Tetikçi, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma platformu haline gelen Sanko Sanat Galerisinde...

Bursa'da çalışmalarını sürdüren Erzurumlu ressam İsmail Tetikçi, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma platformu haline gelen Sanko Sanat Galerisinde yarın sergi açacak.

Erzurum'da 1972 yılında doğan sanatçı, 2000 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Resim Bölümü 1'incisi ve fakülte 2'incisi olarak mezun oldu. Aynı yıl, Erzurum'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilköğretim okuluna, İş Eğitimi ve Resim Öğretmeni olarak atandı. 2002 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümünde Doktora Programına başladı. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Tetikçi, 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlilik Eğitimine başladı ve Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2010 yılında, "Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatında Doğa-İnsan İlişkisi" konulu Eser Metin çalışmasıyla Sanatta Yeterlilik/ (Doktora) eğitimini tamamladı. 2010-2015 yılları arasında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Yrd. Doç. olarak görev yapan Tetikçi, 2015 yılında atandığı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde halen Yrd. Doç. kadrosuyla akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası yarışmalardan yedi ödül alan, beş 5 kişisel sergi açan, üç resim yarışmasında jüri üyeliği yapan ve 50'yi aşkın karma sergiye katılan sanatçının Sanko Sanat Galerisinde yarın saat 17.30'da açılacak sergisi, 6 Ekim'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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