Sanko Sanat Galerisinde Sergi

Bursa'da çalışmalarını sürdüren Erzurumlu ressam Yrd. Doç. İsmail Tetikçi, Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde "Seyir 1" isimli 6'ncı kişisel resim sergisini...

Bursa'da çalışmalarını sürdüren Erzurumlu ressam Yrd. Doç. İsmail Tetikçi, Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde "Seyir 1" isimli 6'ncı kişisel resim sergisini açtı.

Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, sanatçı ve sanatseverlerin katıldığı sergi açılışında konuşan Tetikçi, Gaziantep'te sergi açmasına ev sahipliği yaptığı için Sanko Ailesine teşekkür etti.

Tetikçi, tuval üzerine yağlı boya, pastel ve karışık teknikle yapılmış 30 santimden 3 metreye kadar farklı boyutlarda 19 eserinin yer aldığı serginin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda resim sergisi açtığını belirten Tetikçi, "Resimlerimde doğa, düz engebesiz bir alan değil, tersine dağlık, tepelik, kayalık, sarp, inişi çıkışı olan yaşaması zor mekandır" dedi.

"Resim yapmak, yaşamın kendisi"

"Resim yapmak benim için "yaşamın kendisi'" diyen Tetikçi, "Resimlerim her ne kadar manzara resmi görünümünde olsalar da, bu resimler aslında insanın yaşamını, yaşam mücadelesini anlatan çalışmalardır. Bütün insanları temsilen bir tek figür var ve figür tanımlı değil. Figür herhangi biri sen, ben, biz gibi" şeklinde konuştu.

Galerinin 13 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu anımsatan Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarının altını çizdi.

Konuşmalardan sonra, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını sanatçı İsmail Tetikçi'ye hediye etti.

Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası yarışmalardan yedi ödül alan, beş kişisel sergi açan, üç resim yarışmasında jüri üyeliği yapan ve 50'yi aşkın karma sergiye katılan Yrd. Doç. Tetikçi'nin Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 6 Ekim'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İsmail Tetikçi kimdir?

Erzurum'da 1972 yılında doğan sanatçı, 2000 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Resim Bölümü 1'incisi ve fakülte 2'incisi olarak mezun oldu. Aynı yıl, Erzurum'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilköğretim okuluna, İş Eğitimi ve Resim Öğretmeni olarak atandı.

2002 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayarak aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümünde Doktora Programına başladı. Aynı yıl, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Tetikçi, 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Sanatta Yeterlilik Eğitimine başladı ve Resim Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2010 yılında, "Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatında Doğa-İnsan İlişkisi" konulu Eser Metin çalışmasıyla Sanatta Yeterlilik/ (Doktora) eğitimini tamamladı. 2010-2015 yılları arasında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Yrd. Doç. olarak görev yapan Tetikçi, 2015 yılında atandığı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde halen Yrd. Doç. kadrosuyla akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.