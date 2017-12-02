Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi

Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergi açan ressam Erkin Keskin, "Seslere Dokunmak" temalı 11'inci kişisel resim sergisini Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde...

Yurtiçi ve yurtdışında birçok sergi açan ressam Erkin Keskin, "Seslere Dokunmak" temalı 11'inci kişisel resim sergisini Gaziantep Sanko Sanat Galerisi'nde açtı.

Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, sanatçı ve sanatseverlerin katıldığı sergi açılışında konuşan Keskin, "Üst düzey bir organizasyon. Kendimi tam sanatçı gibi hissettim. Hem nitelik olarak hem de organizasyon olarak çok güzel bir sergi oldu. Gaziantep'e ilk defa geliyorum. Gaziantep'te sergi açmasına ev sahipliği yaptığı için Sanko Ailesine çok teşekkür ederim" dedi.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında 1996 yılından bu yana öğretim elemanı olarak çalıştığını belirten Keskin, "Son zamanlara kadar ağırlıklı olarak gravür çalışmaları yaptım. Birçok uluslararası bienal, trienal ve organizasyona katıldım. Bunlardan kazandığım ödüller oldu. Bu çalışmalarım dünyanın çeşitli ülkelerinde müzelere kabul edildi" şeklinde konuştu.

Sesleri resimlerimde görselleştirmeye çalışıyorum

"Çocukluk yıllarımdan bu yana hayatımda resim ve müzik hep iç içe oldu ve bunlar benim sanat yolculuğuma yön verdi" diyen Keskin, "Benim müzik tarafımda var. Bağlama, gitar ve mandolin çalıyorum. Sesleri resimlerimde görselleştirmeye çalışıyorum. Sanatçı ve eğitimci olarak yaptığım çalışmaların, öğrencilerim tarafından izlenmesinin ve görülmesinin onlarda üretme duygusu oluşturduğunu düşünüyorum. Geliştirdiğim teknikle tuval üzerinde kabartma etkileri oluşturuyorum. Bu etkileri insanların dokunarak hissetmesini istiyorum. Resimlerimin temelinde müzik ve ses var. Yaptığım her çalışmayı aslında bir beste gibi görüyorum. Resim yapmak benim yaşama biçimidir. Tuval üzerine karışık teknik kullanarak resim yapıyorum. Resimlerimde akrilik üzerine yağlı boya kullanıyorum. Ayrıca sergimde metal üzerine gravür tekniği kullanarak yaptığım 5 eserim yer alıyor. Sanatçı kişi, kendini yenilemeyi bilen ve sürekli arayış içerinde olan kişidir. Her sorun kendi çözümünü oluşturur. Bu bağlamda dönüştürmemin ilk koşulu da samimiyet ve özveriden geçer. Fark oluşturan birey kendini ifade etmede en uygun olan tekniği seçer. Benim içinde özgün baskı resim geleneksel bir sanat oyunudur. Eserlerimin izleyiciye yansıttığı görüntüler, yaşama dair algı ve değer yargılarının bütününü oluşturur. İnsanların dışa yansıtamadığı, baskılanan düşüncesini harekete geçirerek, tatmin olduğu duygusu oluşturur. Eserle yüz yüze gelen izleyicide, kendini bulma çabası içinde olur" ifadelerini kullandı.

Gravür sanatının diğer sanatlardan farklı ve belirgin özelliğinin belli sayıda çoğaltılabilmesi olduğuna dikkat çeken Keskin, "Gravür sanatında aynı resmi belli sayıda çoğaltmak mümkündür. Eserlerimin arkasında son derece yalınlaştırılmış bir ifade biçimi ve deneyimlerimi yansıtan görsel şölenler ile yapıtları izleme fırsatı bulabilirsiniz. Tasarım uygulama aşamaları çok zorlu bir süreç. Ancak ortaya çıkan eser bir çırpıda yapılmış ve kontrolden uzak olduğu izlenimini verir. Bu tür çalışmalar ilk başta gelişi güzel görünebilir. Başlangıç ve sonu yokmuş gibi görülürler. Ancak bu tür yaklaşımı ayırt etmek de önemlidir" diye konuştu.

Sanko Sanat Galerisi'nin 2004 yılında açıldığını anlatan Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ise "Erkin Keskin'i çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her geçen gün galeriye olan talep ve ziyaretçi sayısı artıyor. Sanko Sanat Galerisi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız" dedikten sonra SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Erkin Keskin'e takdim etti.

Keskin'in 29 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisi'nde, 22 Aralık'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Gravür nedir

Gravür, Fransızca bir sözcüktür. Kazıma resim sanatı demektir. Daha kapsamlı bir tanım yapılacak olursa; ağaç ve metal gibi çeşitli materyal üzerine kazınarak ya da taş üzerine yağlı kalem ile işlenip, baskı yapılarak elde edilen resim ya da yazıya gravür adı verilir.

Erkin Keskin

Artvin Şavşat'ta 1969 yılında doğan Keskin, 1992'de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümünü (lisans), 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görevini sürdüren Keskin'in, birçok çalışması ulusal ve uluslararası müzelerde yer almaktadır.

2005-2010 yılları arasında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Romanya, Çin ve Çekya'da düzenlenen etkinliklerde ödüller alan sanatçı, 1993-2017 döneminde Bandırma, Bursa, İzmir, Adapazarı, Ankara, İstanbul ve Belçika'da kişisel sergi açtı.

KKTC, Kosova, Adapazarı, Muğla ve Ankara'da düzenlenen çalıştaylara katılan Keskin, 2007-2015 yılları arasında Finlandiya, Bulgaristan, Japonya, Polonya, Endonezya, Çin, Romanya, İngiltere, Makedonya, İsviçre, Belarus, Fransa, İtalya, Rusya, İspanya, Belçika, Portekiz, Yugoslavya ve Türkiye'nin değişik kentlerinde düzenlenen 42 uluslararası sergide eserlerini sergiledi.

2000-2015 yılları arasında Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen beş ulusal yarışma sergisine katıldı.