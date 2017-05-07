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Sanko Unıfest 3

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Sanko Unıfest 3
SANKO Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "SANKO UNİFEST3" öğrencilerden ve davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

SANKO Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "SANKO UNİFEST3" öğrencilerden ve davetlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezinde düzenlenen festivalde, günler öncesinde başlayan turnuvalarda yoğun ve tatlı bir rekabetin yanı sıra, oldukça eğlenceli anlar da yaşandı. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Nazlı Neval Binici'nin sunuculuğunu yaptığı şenliğin açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, "Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl üçüncü senemiz. Dünün birinci sınıfları bugün ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerimiz oldu.Çocuklarımız büyüyor.Bunu gözlemliyoruz ve bu bizleri mutlu ediyor" dedi. Prof. Dr. Dağlı, festivallerin, uzun yollardaki ara duraklar gibi olduğunu belirterek, "Nasıl uzun yola çıktığımızda, ara duraklarda mola verip, yola devam edersek, uzun eğitim ve öğretim hayatının ara durakları da festivallerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

Kent orkestrası

Festivale Kayahan şarkılarıyla katılan Kent Orkestrası, dinleyiciler tarafından büyük beğeni gördü. SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Ray Cooney'in"Kaç Baba Kaç" isimli oyunu sahnelendi. Festivalde, bu yıl gerçekleştirdiği öğrenci kulübü etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projelerindeki başarılarından dolayı SANKO Üniversitesi yönetimi tarafından Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Beril Baş'a hediye ve başarı belgesi sunuldu. Beril Baş, SANKO Üniversitesi yönetime desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gün boyu devam eden festivalde, turnuvalarda dereceye giren öğrenciler için madalya töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilere madalya ile birlikte armağan verilirken, tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kolpa konseri

Festivalin açık alanda devam eden bölümünde ise SANKO Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik performansı, Bipolar Project, karaoke, Dj performansla keyifli anlar geçiren davetliler, ilerleyen saatlerinde sahne alan Türk RockMüziği'nin güçlü grubu Kolpa'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Sanko Unıfest 3

Sanko Unıfest 3

Sanko Unıfest 3

Sanko Unıfest 3

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