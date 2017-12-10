Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Töreni

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sağlık ve eğitim alanlarında sosyal sorumluluk amaçlı hizmet verdiklerini belirterek,...

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sağlık ve eğitim alanlarında sosyal sorumluluk amaçlı hizmet verdiklerini belirterek, "Üniversitemizde öğretim üyelerinin en iyileri, tıbbın en modern cihazlarıyla üst düzey eğitim veriyoruz" dedi.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreninde konuşan Konukoğlu, tıbbın en iyi, en modern cihazlarıyla eğitim verilmesine özen gösterdiklerini söyledi. Üniversite kampüsünü Serince'de kuracaklarını kaydeden Konukoğlu, "Devlet kampüs alanı vermek istedi. Ancak kendi arazimizde yapacağımızı belirttik. Ayrıca, üniversitemizle hastanemizin afiliasyon (bağlantı) süreci tamamlanmak üzere" diye konuştu. Beyaz rengiz barışın, dürüstlüğün, hoşgörünün simgesi olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bu önlüğü giyerken sakın "ben bu önlükle zengin olacağım" demeyin. Mümkün olduğu kadar gücü olmayandan parayı almayın. Onu da Allah için yapın. Çünkü oradan almadığınız her lira başka yerden fazlasıyla size gelir. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Hastayı anneniz, babanız, kardeşiniz olarak görün. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum."

"İnsan vücuduna müdahale yetkisi verilmiş tek meslek hekimliktir"

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise güçlü bir ülke, güçlü bir devlet olmak için ilk yapılması gerekenin bilgiyi üretmek ve bunu topluma yansıtmayı öğrenmek olduğuna vurgu yaptı..

"Biz çocuklarımıza bilgiyi veriyoruz zaten. Bilgiyi nasıl kullanacaklarını da öğretiyoruz. Ama bunun yanında bilgiyi nasıl üreteceklerini öğretmek zorundayız" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Bunun için de yurt dışındaki başarılı akademisyenleri misafir olarak üniversitemize davet ederek, birikimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Amacımız bilgiyi üretmenin yanı sıra yerimize geçecek genç akademisyenleri, genç hocaları, dekanları hatta bu öğrencilerimizin arasından rektörlerimizi yetiştirmektir" dedi.

İnsan en değerli varlığı olan canını hiç tanımadığı bir hekime, üzerinde beyaz önlüğünden, yetkisinden dolayı teslim ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, özetle şu görüşleri paylaştı:

"İnsanlar, doktorlar karşısında gerek fiziksel gerek psikolojik olarak tüm mahremini ortaya koyabiliyorlar. Çünkü dünyada insan vücuduna müdahale etme yetkisi verilmiş tek meslek hekimliktir. Bu kadar kutsal bir mesleğe sahip olacak çocuklarımız için biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Dört yıl önce gövdesi Gaziantep'te dalları ve yapraklarıyla Türkiye'yi kucaklayan ama meyvelerini tüm dünyaya dağıtmaya hazırlanan üniversitemizde eğitim gören tüm çocuklarıma, öğrencilerime ve meslektaş adaylarıma Allah zihin açıklığı versin."

"Önlük önemli bir sorumluluk yükler"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın da beyaz önlük giyme töreninin temelinde yatan usta-çırak ilişkisinin köklü tıp eğitimi geleneğinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Genç meslektaş adaylarının önlüklerinin bizzat hekimlik sanatındaki meslek "Ustası" hekimler ve "Hocaları" tarafından giydirilmesinin, bir "çıraklık onayı" verilmesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akkın, beyaz önlük giyecek öğrencilere şöyle seslendi:

"Ustalarınızın elinden giyeceğiniz ilk önlükler, insana hizmet eden en kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik mesleğinde, beyaz renkleri ile saflığı, tarafsızlığı ve temizliği ifade eder. Önlük doktor kimliği ile birlikte önemli bir sorumluluk yükler. Bugünlerden itibaren yaşamınız boyunca omuzlarınızda taşıyacağınız ve artarak devam edecek bu sorumluluk tıp fakültesine girişle başlayan ama tıp fakültesi ile bitmeyen, sürekli edinilen bilgi ve geliştirilmesi gereken görgüyü gerektiren, yaşam boyu devam eden zorlu bir süreç."

Prof. Dr. Akkın, güçlü eğitim kadrosu olarak amaçlarının tıbbı çok iyi bilen mezunlar olmaları yanında, ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve çözüm getirebilen aynı zamanda dünya ölçeğinde rekabet edebilen, "iyi ve nitelikli" birer hekim olmaları olduğunu bildirdi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak birçok güçlü yöne sahip olduklarını ve bunların başında SANKO adının güçlü iradesiyle birlikte üniversite yönetiminin tıp ve sağlığa odaklanmış güçlü vizyonu geldiğini anımsatan Prof. Dr. Akkın, şunları kaydetti:

"İkinci olarak çok güçlü bir öğretim kadrosuna sahibiz. Farklı köklü ekollerden gelen birikimli ve deneyimli öğretim üyelerini, çok iyi yetişmiş genç akademisyenlerle buluşturduğumuz 50'nin üzerinde öğretim elemanımızdan oluşan kadromuz var. Bu kadroya 2018 yılında 20 kadar hocamız daha eklenecek.

Üçüncü olarak ifade etmek istediğim güçlü yönümüz, SANKO Tıp Fakültesinde duvarlar ve kapılar sadece fiziksel olarak var; ben dahil her hocamıza öğrencilerimiz ihtiyaç duyduklarında en kısa sürede erişebiliyorlar. Temelinde usta-çırak ilişkisinin yattığı hekimlik mesleğinin eğitiminde bunun önemi büyük.

Bir diğer önemli fark, üniversitemizde dünyanın farklı noktalarında başarılı çalışmalar yürüten bilim insanlarımızı periyodik olarak öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Böylece öğrencilerimiz farklı rol modellerle yakından tanışıp yeni ufuklar hayal edebiliyorlar."

Akkın, "Son olarak, bir başka güçlü yönümüz de öğrencilerimizin eğitimleri sırasında, ülkemizin kapasite ve donanım açısından en büyük özel hastanelerinden biri olan Sani Konukoğlu Hastanesinin klinik, poliklinik, ameliyathane, klinik laboratuvar vb. birimlerinde uygulama olanaklarının varlığıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin çalışmalarından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisi, müzik dinletisi eşliğinde sunuldu, öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Tanrıverdi, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Oktay Geçer, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Ali Konukoğlu, İhsan Akyol, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyük bir coşkuyla gerçekleşen tören, fotoğraf çekimi ve kokteylle sona erdi.