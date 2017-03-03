  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Sanko’ya Vergi Teşekkürü

» »
Sanko’ya Vergi Teşekkürü
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk beş sırada bulunan Konukoğlu Ailesi mensupları ve SANKO...

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk beş sırada bulunan Konukoğlu Ailesi mensupları ve SANKO şirketlerine, Maliye Bakanı Naci Ağbal adına teşekkür plaketi takdim etti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun ofisinde düzenlenen ödül törenine, Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve çalışma arkadaşları, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Hakan Konukoğlu, Mali Koordinatörler Ferit Zirek, Tekin Alpay, İhsan Akyol ve Ahmet Uğur katıldı. Tekin, Maliye Bakanlığı'nın aldığı karar gereğince vergi rekortmenleri listesinde ilk beş sırada bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerine teşekkür plaketi verildiğini söyledi.

"Ödemiş olduğunuz vergi ile ülke ekonomisine katkınız herkesin malumu" diyen Tekin, Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk beşte bulunan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ve Hakan Konukoğlu'na plaketlerini sundu. Kurumlar Vergisi listesinde ilk beşte bulunan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ve Süper Film Ambalaj Sanayi adına düzenlenen plaketlerin takdiminin ardından anı fotoğrafı çektirildi.

Vergi rekortmenleri

Gaziantep Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk 8 sırayı SANKO Holding yöneticileri alıyor. Listede SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami, Hakan, Cengiz ve Turgut Konukoğlu bulunuyordu. Abdulkadir, Zeki, Adil ve Hakan Konukoğlu, aynı zamanda Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde de yer aldı. Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ise Çimko Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Sanko Pazarlama, Temko İthalat İhracat, Zeugma Yatçılık, Avnet, Gazires, Auer, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Gaziantep Ytong, Maisonette, Sanko Makina ve Güneyres SANKO bayrağını dalgalandırdı.

Sanko’ya Vergi Teşekkürü

Sanko’ya Vergi Teşekkürü

Sanko’ya Vergi Teşekkürü

Sanko’ya Vergi Teşekkürü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz Belediyesi, Kan Bağışı Kampanyası Düzenleyecek03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Meram Dertlere Derman Olacak03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Bastonla Geldikleri Kozaklı’dan Bastonsuz Ayrıldılar03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Afyonkarahisar’dan, Ecdada 6 Bin 951 Adet Mektup Yazıldı03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • 7 Öğretmene ’By Lock’tan 6’şar Yıl Hapis03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Sanko’ya Vergi Teşekkürü03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saski’de ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başbakan Yardımcısı Canikli’den Şahin’e Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Başkan Yılmaz’dan Sporseverlere Müjde03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Saü’de ‘Somali-türkiye Dayanışma Günü’ Düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti