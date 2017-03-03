Sanko’ya Vergi Teşekkürü

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk beş sırada bulunan Konukoğlu Ailesi mensupları ve SANKO...

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk beş sırada bulunan Konukoğlu Ailesi mensupları ve SANKO şirketlerine, Maliye Bakanı Naci Ağbal adına teşekkür plaketi takdim etti.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun ofisinde düzenlenen ödül törenine, Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve çalışma arkadaşları, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Hakan Konukoğlu, Mali Koordinatörler Ferit Zirek, Tekin Alpay, İhsan Akyol ve Ahmet Uğur katıldı. Tekin, Maliye Bakanlığı'nın aldığı karar gereğince vergi rekortmenleri listesinde ilk beş sırada bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerine teşekkür plaketi verildiğini söyledi.

"Ödemiş olduğunuz vergi ile ülke ekonomisine katkınız herkesin malumu" diyen Tekin, Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk beşte bulunan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ve Hakan Konukoğlu'na plaketlerini sundu. Kurumlar Vergisi listesinde ilk beşte bulunan Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ve Süper Film Ambalaj Sanayi adına düzenlenen plaketlerin takdiminin ardından anı fotoğrafı çektirildi.

Vergi rekortmenleri

Gaziantep Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde ilk 8 sırayı SANKO Holding yöneticileri alıyor. Listede SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih, Sami, Hakan, Cengiz ve Turgut Konukoğlu bulunuyordu. Abdulkadir, Zeki, Adil ve Hakan Konukoğlu, aynı zamanda Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde de yer aldı. Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinde ise Çimko Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Sanko Pazarlama, Temko İthalat İhracat, Zeugma Yatçılık, Avnet, Gazires, Auer, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Gaziantep Ytong, Maisonette, Sanko Makina ve Güneyres SANKO bayrağını dalgalandırdı.