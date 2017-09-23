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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının İstifa Ettiği İddiası Sosyal Medyayı Salladı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının İstifa Ettiği İddiası Sosyal Medyayı Salladı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sosyal medyada dolaşan istifa iddialarına yine sosyal medya üzerinden cevap vererek istifa etmediğini...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sosyal medyada dolaşan istifa iddialarına yine sosyal medya üzerinden cevap vererek istifa etmediğini açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin istifa ettiği yönündeki bir iddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başkan Nihat Çiftçi de, sosyal medyada dolaşan istifa iddialarına kendi sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek istifa etmediğini açıkladı. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer hemşehrilerim. Sosyal medyadaki bazı hesaplarda çıkan istifa haberleri gerçek dışıdır. Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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