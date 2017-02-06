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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne 64 Araç Törenle Teslim Edildi

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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne 64 Araç Törenle Teslim Edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 64 araç, düzenlenen törenle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 64 araç, düzenlenen törenle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğünce kente gönderilen 4'ü zırhlı olmak üzere toplam 64 araç için teslim töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Güngör Azim Tuna, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık ile çok sayıda kurum kuruluş müdürleri ve polis katıldı. Teslim alınan araçlar, için İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edildikten sonra kurbanlar kesildi. Türk bayraklarıyla donatılan araçlara binen polisler kesilen kurbanların ardından görev bölgelerine gönderildi. Törende İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yeni alınan araçların polis teşkilatına güç katacağını söyledi.

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