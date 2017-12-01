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Şanlıurfa Piazza Avm’de Mevlid-i Nebi Sergisi

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Şanlıurfa Piazza Avm’de Mevlid-i Nebi Sergisi
Eyyübiye Müftülüğü tarafından Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde "Mevlid-i Nebi" sergisi açıldı.

Eyyübiye Müftülüğü tarafından Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde "Mevlid-i Nebi" sergisi açıldı.

Açıldığı günden bu yana özel günlerde önemli etkinliklere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Mevlid Kandili dolayısıyla hat ve fotoğrafların yer aldığı "Mevlid-i Nebi" sergisini ziyaretçilerin beğenisine sundu. 3 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek olan sergi açılışında gül suyu ve gül şerbeti ikram edildi.

Serginin açılışı Eyyübiye Müftüsü Adem Dobur tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Dobur, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya teşriflerinin yıldönümünde O'nu bir kez daha anmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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