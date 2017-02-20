Şanlıurfa Turizmine 9.6 Milyon Euro’luk Dev Kaynak

Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Şanlıurfa'da hayata geçirilen Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi çalışmalarının...

Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Şanlıurfa'da hayata geçirilen Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi çalışmalarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliğinin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenen 9.6 milyon Euro'luk projenin temel amacının, Şanlıurfa'nın dünya turizminde hak ettiği yere getirilmesine katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

Proje kapsamında aralarında ticari taksicilerin de bulunduğu bir çok iş alanı çalışanlarına çeşitli eğitimler verileceği belirtildi. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 11 bin 600 yıllık tarihi olduğu tahmin edilen Göbeklitepe'de yeni bir çatı çalışması yapılacağı ifade edildi. Doğal yaşam alanında inceleme yapan uzman ekipler, bölgenin Arı Kuşlarının üreme ve yaşam alanı olduğunu belirledi. Arı Kuşlarının doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi için yapılacak yeni çatının buna uygun şekilde inşa edileceği dile getirildi.

Temel amaç Şanlıurfa turizmini geliştirmek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında gerçekleştirilen projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumlu olduğu açıklanırken projenin ana hedeflerinin ise Turizm Destinasyonu Yönetim Modeli ile etkin bir yönetişim yapısını gerçekleştirmek, Göbeklitepe alanının dünya miras listesine dahil edilmesi için UNESCO başvurusunu sonuçlandırmak, markalaşma, pazarlama ve tanıtım stratejilerini geliştirmek, turizmin rekabet edilebilirliğini iyileştirmek, nitelikli turizm iş gücünü geliştirmek, kültür ve miras turizme ilişkin bilinçlendirmeyi sağlamak olduğu ifade edildi.

Proje çerçevesinde başta Göbeklitepe üst örtüsü olmak üzere Haşimiye Meydanı, 58 Meydanı ve Reji Meydanı, Mahmutoğlu Meydanı ve Mahmutoğlu Batı Meydanında sokak sağlıklaştırma, aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek. Sakıpın Köşkü, Yasinin Kahvesi ve 11 Nisan İlkokulunun yeniden işlevlendirilmesi, turizm rotası olarak belirlenen Güllüoğlu Sokak, Kazancı Bedih Sokak, Mumcular Sokak, Karakol Sokak ve Bedendibi Sokaklarında ve bu sokaklarda yer alan tarihi binalarda aydınlatma çalışmaları yapılacak. Nisan 2016 tarihinde başlanan inşaat çalışmalarının Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanması planlanırken projenin diğer ayağını oluşturan ve Kasım 2016'da başlayan 2.3 milyon Euro'luk teknik yardım faaliyetlerinin ise Kasım 2018'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Tarihi mekanlarda bir dizi yenilik yapılacak

Proje kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar ise inşaat faaliyetleri, Göbeklitepe'nin üst örtüsünün yapılması, Haşimiye Meydanı, 58 Meydanı ve Reji Meydanı, Mahmutoğlu Meydanı ve Mahmutoğlu Batı Meydanında meydan düzenlemesi, bilgilendirme tabelalarının yerleştirilmesi, aydınlatma, oturma üniteleri, gölgelendirme üniteleri, su üniteleri, çöp kutuları, sokak mobilyalarının yerleştirilmesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması olarak sıralandı.

Güllüoğlu Sokak, Kazancı Bedih Sokak, Mumcular Sokak, Karakol Sokak ve Bedendibi Sokağı ise turizm rotası olarak belirlenen sokaklar oldukları dile getirildi.

Ayrıca söz konusu sokaklarda ve bu sokaklarda yer alan tarihi binalarda ışıklandırma çalışmalarının yapılması, Sakıpın Köşkü, Yasinin Kahvesi ve 11 Nisan İlkokulunun yeniden işlevlendirilmesi, teknik destek faaliyetleri, sürdürülebilir yönetişim modelinin oluşturulması, yönetişim modelinin oluşturulması, kamu ve özel ortaklığının geliştirilmesi, gelir getirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, belirlenen simgelerle bağlantılı hediyelik eşya tasarımı ve prototiplerin üretilmesi, akıllı telefon uygulamalarının geliştirilmesi, Urfa Pass ile bir, iki ve üç günlük müze giriş, ulaşım olanaklarından faydalanma ve indirim fırsatları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, tur operatörlerine ilişkin çalıştay yapılması, talep analizinin yapılması, benchmarking çalışmasının yapılması, marka, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması, visiturfa portalının oluşturulması ve işletilmesi, tanıtım materyallerinin ve medya iletişim planının hazırlanması, uluslararası arkeoloji konferansı düzenlenmesi, uluslararası sanat çalıştayının düzenlenmesi, uluslararası mutfak çalıştayının düzenlenmesi, turizm fuarlarına katılım sağlanması, kapasite geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları eğitim programlarının düzenlenmesi, turizm kalite sistemi geliştirme programlarının düzenlenmesi konularında da çeşitli çalışmaların yapılacağı açıklandı.

Proje hakkında bilgi veren İnşaat Takım Lideri Yaman İrepoğlu, "Bugünkü toplantımızın amacı AB destekli Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında iki bileşenli bir proje yürütülüyor. Bir tanesi inşaat bileşeni, diğeri ise teknik yardım bileşeni. Bizim yönettiğimiz proje Şanlıurfa'da da kent içi koruma alanlarındaki turizm rotalarındaki eserlerin revizyonu, restorasyonu. Diğer bileşenimiz Göbeklitepe ören yerindeki kazı alanlarının üzerini koruma çatılarıyla örtünme projesi. Bu projemize 2016 Nisan ayında başladık. Mayıs ayı sonunda, haziran ayı başında sanırım bu çatı örtüsünü bitireceğiz. Kent içi koruma alanlarının içerisindeki uygulama alanlarında yüzde 90 üzerinde bitirmiş durumdayız. Projenin Güneydoğu, Göbeklitepe ve Şanlıurfa turizmine büyük hareketlilik getireceğine inanıyorum" dedi.

Yeni çatıda Arı Kuşlarının yaşam alanı dikkate alındı

Yeni bir çatı yapılacağını ve bunun ise Arı Kuşlarının yaşam alanlarına uygun olacağını dile getiren Yaman İrepoğlu, "Çatı projesi zaten kazıları yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsünün Berlin'de yaptırdığı bir proje. Uzun zamandır bu projede ve alanlarda çalıştıkları için doğaya oldukça saygılı ve bağlı, doğanın içerisinde kendini gösteren bir proje. Özellikle ikinci çatımız olan, kazının devam ettiği üst plato çatısında bu kuşların mevsimsel geçişleri ve barınmaları açısından önemli bir kriter olarak düşünülmüş. Projenin içerisinde notlarımız arasında var" şeklinde konuştu.

Taksi sürücülerine de eğitim verilecek

Projenin Teknik Destek Takım Lideri Mary Mckoen ise yürütülecek proje içerisinde aralarında ticari taksi sürücülerinin de olduğu bir çok iş alanında çeşitli eğitimlerin verileceğini ifade ederek, "Projemizin bir parçası da turizm sektöründe hizmet veren tarafları eğitmek olacak. Bunlar taksi sürücüleri, minibüs sürücüleri, oteller, restoranlar, hediyelik eşya satanlar, esnaf, bu alanda, turizmde hizmet veren insanları eğitmek ve turizmin kalitesini artırmak temel amaçlarımızdan biri. Eğitimlerimizin bir tanesi de hijyenle ilgili olacak. Turizmde hizmet veren restoranlar, oteller ve kafelerin hijyen konusunda belli bir standarda ulaşması için eğitimler verilecek ve hijyenle ilgili kuralları uygulamaları için de eğitimler düzenleniyor olacak. Otobüs ve taksi sürücüleri de yine eğitim vereceğimiz sektörlerden biri olacak. Örneğin otobüsle ya da uçakla Şanlıurfa'ya geldiğinizde artık bir turistsiniz ve hemen bir taksi tutup ulaşacağınız yere geliyorsunuz. Ankara'dan, İstanbul'dan, Almanya'dan ya da İtalya'dan olsun fark etmez, gelen turistlerin belirli ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara belirli standartlarda karşılık verebilecek düzeye gelmeleri gerekiyor. Hem iletişim olsun, hem harita bilgisine sahip olmalı, Şanlıurfa'da nerelere gidilir, nerede konaklanır, bu tür bilgilere tutarlı bir şekilde sahip olabilmesi için taksi sürücülerine de eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin tanıtım toplantısına İnşaat takım Lideri Yaman İrepoğlu, Proje Teknik Destek Takım Lideri Mary Mckoen, Karacadağ Kalkınma Ajansı Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı ve Proje Koordinatörü Emine Arslan ve Projenin Markalaşma Tanıtım ve İletişim Uzmanı Alessandro Guzzo katıldı.