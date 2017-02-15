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Şanlıurfa Valisi Tuna’nın Siverek Ziyareti

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Şanlıurfa Valisi Tuna’nın Siverek Ziyareti
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Siverek ilçesinde temaslarda bulunarak kurumları ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Siverek ilçesinde temaslarda bulunarak kurumları ziyaret etti.

Selimpınar Mahallesi'ndeki Abdulkadir Karahan Fen Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Güngör Azim Tuna, Siverek Kaymakamı Metin Demirel'i ziyaret etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda daire amirleriyle bir araya gelen Vali Tuna, ardından Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yılmaz'a Arapça "Elif" yazılı tabloyu hediye etti. Vali Güngör Azim Tuna burada yaptığı konuşmada, "Siverek potansiyeli çok yüksek olan bir ilçemiz, sanayi ve üniversiteye sahip olma noktasında planlama aşamalarının yaşandığı ve sağlıklı bir gelişme ve büyümenin olabileceği bir ilçemiz. Tarım ve hayvancılığın merkezi konumunda olan bir ilçemiz. Tabi bizim için önemli olan değerimiz burada yaşayan 250 bin insan ve büyük çoğunluğunun genç nüfus olması, bu gençlerimizden ülkemiz adına büyük bir hizmet bekliyoruz. Gelecekte onlara güveniyoruz, onları yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Belediyemiz mahalli hizmetler noktasında güzel hizmetler yapıyor, bunların devamı da gelecek inşallah. Çok kritik bir eşikte olduğumuz bu süreçte, inşallah referandumdan devlet olarak, millet olarak önümüzü açacak bir netice çıkmasıyla beraber, ülkemiz önemli bir sıçrama yaşayacak ve sahip olduğu potansiyelini, özelikle insan gücünü değerlendirerek bölgesinde ve dünyada çok daha önemli ülkeler arasında girecek hedefleri arasında önemli bir merhaleyi de aşmış olacak. Bunun vatandaşımıza anlatılması önem arz ediyor, belediye başkanımızda hem yapmış olduğu hizmetler hem de birebir vatandaşlarımızla görüşerek bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bizde bu vesile ile belediyemizi ziyaret ettik" diye konuştu.

Vali Tuna'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Ben ziyaretlerinden dolayı kendilerine mütevellit Siverek halkı adına kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Kendileri Siverek'in sorunlarını yakından takip ediyorlar. Bizlere göstermiş olduğu yolda inşallah el birliğiyle ilçe kaymakamımız ve sayın valimizin direktifleri doğrultusunda Siverek'in var olan sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı ile bir süre görüşen Vali Tuna, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil'i ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Tuna’nın Siverek Ziyareti

Şanlıurfa Valisi Tuna’nın Siverek Ziyareti

Şanlıurfa Valisi Tuna’nın Siverek Ziyareti

Şanlıurfa Valisi Tuna’nın Siverek Ziyareti

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