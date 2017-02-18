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Şanlıurfa Valisi Ve Beraberindekiler, Hastanedeki Yaralıları Ziyaret Etti

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Şanlıurfa Valisi Ve Beraberindekiler, Hastanedeki Yaralıları Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve beraberindekiler, Viranşehir'de adliye ve emniyet personellerinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokakta meydana...

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve beraberindekiler, Viranşehir'de adliye ve emniyet personellerinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokakta meydana gelen patlamada yaralananları, Viranşehir Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit katıldı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Başkan Demirkol, terör saldırısıyla ilgili yayımladığı mesajında da, "Viranşehir'de meydana gelen hain saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vahşeti yapanlar insan olamaz. Vatanımız bölünmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki ziyaretin ardından patlamanın meydana geldiği alanda da incelemelerde bulunuldu. Burada bir açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Bu tür saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getiren Vali Tuna, "Birliğimizi bozmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Devletimiz saldırıyı gerçekleştiren hainleri mutlaka tespit ederek bunun hesabını soracaktır. Saldırıda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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