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Şanlıurfa’da 112 Acil Sağlık Ekipleri 24 Saate 515 Vakaya Ulaştı

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Şanlıurfa’da 112 Acil Sağlık Ekipleri 24 Saate 515 Vakaya Ulaştı
Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen çok sayıda trafik kazasında 112 Acil Sağlık ekipleri 24 saate 515 vakaya müdahale etti.

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen çok sayıda trafik kazasında 112 Acil Sağlık ekipleri 24 saate 515 vakaya müdahale etti. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 101 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından il ve ilçe merkezlerinde görevli 112 ekiplerine ek olarak 112 ekipleri ve UMKE timleri kurularak, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi ve vatandaşların mağdur olması engellendi. Şanlıurfa genelinde günde ortalama 200 ile 250 arasında vakaya ulaşan 112 ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazaları sonucunda 24 saat içerisinde 515 vakaya müdahale etti. Yoğun kar yağışı sonucu kapanan köy yolları nedeniyle mahsur kalan hastalara ulaşılabilmesi için belediye ve kaymakamlık tarafından gönderilen iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sonuç vermeyince 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından yönlendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans, hastaları köylerinden alarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Siverek ilçesinde etkisini artıran kar yağışından dolayı köy yollarında ulaşım sağlanamadığı için Çıkrık köyünde 70 yaşındaki Hacı İ. ile yine Siverek'e bağlı Elmacık köyünde evinde düşerek kalçasını kıran 69 yaşındaki Sabriye I., ambulans helikopter ile Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

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