  • BIST 88.925
  • Altın 143,409
  • Dolar 3,6296
  • Euro 3,8235
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül

» »
Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül
Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim-öğretimini...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim-öğretimini sürdüren 129 öğrenciye robot kodlama seti hediye edildi.

Temsili olarak Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezinden 5 öğrenci okul müdürü Ümit Doğan'la birlikte Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ı makamında ziyaret etti.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'a çiçek veren öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural'da maker kodlama kitlerini takdim etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, "Bu kitler sayesinde öğrencilerimiz üreten birey olma yolunda elektronik kodlama ve mekanik alanlarında becerilerini geliştirecekleri gibi, hayallerindeki projeleri de bu kit ile gerçekleştirmenin ilk adımlarını atacaklardır" dedi.

Öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural, Bilim ve Sanat Merkezini önemsediklerini ve her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural ayrıca bu setlerin temini noktasında Turkcell'e ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Doğan'a da teşekkür etti.

Ziyarette hazır bulunan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Lütfü Özçınar ise, "Geleceğin üretici ve kodlayabilen bireylerini bugünden yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan maker ve kodlama kiti ile özel yetenekli çocuklarımız artık kendi robotlarını oluşturacak ve kodlayacaklardır" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül

Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül

Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül

Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa’da Binlerce Vatandaş İç Göç Yaşayacak21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Kaldırım Önünde Yayaların Geçişine Engel Olan Araçlara Ceza Yazıldı21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Gto Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu :21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Milletvekili Dülger, Kaymakam Avcı’yı Ziyaret Etti21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Başkan Sarıoğlu’na Teşekkür Plaketi21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Başkan Deniz’den Mimar Sinan Orta Okuluna Ziyaret21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Kilis Yeşil Alan Standartlarını Yükseltmeye Devam Ediyor21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Zonguldak’ta "Ya Sev Ya Hamlet“ Oyunu Sergilendi21 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Kayısı Da İlkbahar Hastalıklarına Karşı Çiftçiler Uyarıldı21 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Başkan Karataş’tan Başarılı Sporculara Ödül21 Şubat 2017 Salı 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti