Şanlıurfa’da 129 Öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığından Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim-öğretimini...

Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell işbirliğiyle Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim-öğretimini sürdüren 129 öğrenciye robot kodlama seti hediye edildi.

Temsili olarak Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezinden 5 öğrenci okul müdürü Ümit Doğan'la birlikte Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ı makamında ziyaret etti.

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'a çiçek veren öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural'da maker kodlama kitlerini takdim etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, "Bu kitler sayesinde öğrencilerimiz üreten birey olma yolunda elektronik kodlama ve mekanik alanlarında becerilerini geliştirecekleri gibi, hayallerindeki projeleri de bu kit ile gerçekleştirmenin ilk adımlarını atacaklardır" dedi.

Öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural, Bilim ve Sanat Merkezini önemsediklerini ve her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural ayrıca bu setlerin temini noktasında Turkcell'e ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Doğan'a da teşekkür etti.

Ziyarette hazır bulunan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Lütfü Özçınar ise, "Geleceğin üretici ve kodlayabilen bireylerini bugünden yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan maker ve kodlama kiti ile özel yetenekli çocuklarımız artık kendi robotlarını oluşturacak ve kodlayacaklardır" şeklinde konuştu.