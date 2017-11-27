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Şanlıurfa’da 13 Hırsızlık Olayının Zanlıları Yakalandı

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Şanlıurfa’da 13 Hırsızlık Olayının Zanlıları Yakalandı
Şanlıurfa'da kapıların zilini çalıp evde kimsenin olmadığını anlayınca içeri girip hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da kapıların zilini çalıp evde kimsenin olmadığını anlayınca içeri girip hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrul Gazi, Hamidiye, Veysel Karani, Ulubatlı ve İmam Bakır mahallelerinde meydan gelen 13 ayrı hırsızlık olayını yaptığı çalışmalar sonucu çözdü. Evlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarkını M.G., S.G. ve K.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Gündüz yardım toplama bahanesiyle apartmanlara girip evlerin zilini çaldıkları, kapıyı açan olmayınca da içeri girip hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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