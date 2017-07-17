Şanlıurfa’da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anması Sona Erdi

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün darbe girişimine canları pahasına geçit vermeyen aziz milletin yazdığı kahramanlık destanının birinci yıl dönümünde...

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün darbe girişimine canları pahasına geçit vermeyen aziz milletin yazdığı kahramanlık destanının birinci yıl dönümünde yapılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları, Şanlıurfa Rabia Meydanında düzenlenen Demokrasi Nöbetleri binlerce vatandaşın katılımıyla sona erdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde milletinin yazmış olduğu kahramanlık destanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma haftası 81 ilde yapılan programlar ile kutlandı. Şanlıurfa'da Rabia Meydanında düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, binlerce kişinin katılımı ile toplu halde yatsı namazı eda edildi ve ardından şehitler için dualarla devam etti. Demokrasi nöbetinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Rabia Meydanını dolduran binlerce kişiye hitap etti. Halkın kahramanlığı sayesinde ülkenin büyük bir tehlikeden kurtulduğunu anımsatarak şehitleri rahmet ve gazilere minnetle andıklarını belirtti. Haliliye Belediyesinin Mehteran-ı Haliliye gösteri ekibi milli ve manevi duygulara hitap eden marşları büyük bir coşku ile seslendirdi. Ardından ilahi sanatçısı Harun Beyaz birbirinden güzel marş ve ilahi ezgilerini Rabia Meydanını dolduran binlerce kişi için seslendirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Haliliye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi, Rabia Meydanını dolduran binlerce vatandaşa çeşitli ikramlarda bulundu. Rabia meydanındaki son günündeki demokrasi nöbetine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın, Şanlurfa İl Müftüsü ihsan Açık, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.