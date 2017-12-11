Şanlıurfa’da 29 Bin 110 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan tırda yapılan aramada 29 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Şanlıurfa'da durdurulan tırda yapılan aramada 29 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin yolunun Şanlıurfa girişinde bir tırı durdurdu. Tırda arama yapan polisler, zulalanmış halde 29 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.