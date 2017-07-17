Şanlıurfa’da 30 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 7 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Şahap K.'nin kullandığı 07 MNN 81 plakalı kiralık bir araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 30 kilo 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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