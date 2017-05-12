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Şanlıurfa’da 400 Kadın Çiğ Köfte Yoğurarak Rekor Kırdı

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Şanlıurfa’da 400 Kadın Çiğ Köfte Yoğurarak Rekor Kırdı
Şanlıurfa'da 400 kadın, aynı anda yöreye özgü lezzetlerden olan etli çiğ köfte yoğurdu.

Şanlıurfa'da 400 kadın, aynı anda yöreye özgü lezzetlerden olan etli çiğ köfte yoğurdu. Kadınlar, Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için başvuruda bulunulacak.

Şanlıurfa'da Turizmi Geliştirme Derneği tarafından "Leğeni al gel" sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında, Kent Müzesi Kompleksinin bahçesinde bir araya gelen 400 kadın, yöresel müzikler eşliğinde aynı anda çiğköfte yoğurdu. Yaklaşık 20 dakika süren etkinlikte kadınların yoğurduğu çiğköfteler, yetkili üyeler ve vatandaşlara ikram edildi. Rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitabına girebilmesi için başvuruda bulunulacak. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği yetkilileri, çiğ köfte etkinliğindeki açıklamalarında kentin orijinal hali ile tescillenmiş ve vazgeçilmez damak tadı olan çiğ köftenin Şanlıurfa'nın tanıtımında ayrı bir yeri olduğunu belirtti. Vatandaşlar etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikte çiğ köfte yoğuran vatandaşlardan Hatice Tankuş, "400 kişi beraber çiğköfte yoğurarak rekor kırdık. Guinness Rekorlar Kitabına girebilmek için başvuruda bulunulacak. Şanlıurfalı olarak çiğköftemizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda protokol üyelerine, imzalanan tescil belgesi takdim etti.

Şanlıurfa’da 400 Kadın Çiğ Köfte Yoğurarak Rekor Kırdı

Şanlıurfa’da 400 Kadın Çiğ Köfte Yoğurarak Rekor Kırdı

Şanlıurfa’da 400 Kadın Çiğ Köfte Yoğurarak Rekor Kırdı

Şanlıurfa’da 400 Kadın Çiğ Köfte Yoğurarak Rekor Kırdı

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