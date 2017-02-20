Şanlıurfa’da 86 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da takibe aldıkları uyuşturucu çetesinin içinde bulunduğu otomobilleri durdurup arama yağan polis ekipleri, 86 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da takibe aldıkları uyuşturucu çetesinin içinde bulunduğu otomobilleri durdurup arama yağan polis ekipleri, 86 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yapan çeteyi takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların kullandığı otomobillere operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda otomobillerin bagajında bulunan 86 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Mehmet Y., Yusuf B. ve Mehmet Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların uyuşturucuyu Suruç ilçesine götürdükleri belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.