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Şanlıurfa’da Bir Aylık Gösteri Ve Yürüyüş Yasağı

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Şanlıurfa’da Bir Aylık Gösteri Ve Yürüyüş Yasağı
Şanlıurfa'da 3 Aralık itibariyle 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.

Şanlıurfa'da 3 Aralık itibariyle 1 ay gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi(m), 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, diğer illerden katılımlarla birlikte, 03 Aralık 2017 ile 01 Ocak 2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Ayrıca mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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