Şanlıurfa’da Cinsel Uyarıcı Hap, Kaçak Çay Ve Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akçakale ilçesinde düzenledikleri operasyonda kaçak çay, sigara ve cinsel gücü arttırıcı hap...

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akçakale ilçesinde düzenledikleri operasyonda kaçak çay, sigara ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Bolatlar kırsal Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen bir iş yerine operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 501 adet cinsel gücü arttırıcı hap, 550 paket gümrük kaçağı sigara ve 15 kilo kaçak çay ele geçirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi H.S. ile çalışan V.H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.