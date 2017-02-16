Şanlıurfa’da Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda silah ve mühimmat olduğu bilgisini elde eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, H.G. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda H.G. isimli şahıs gözaltına alınırken evde yapılan aramada ise 73 adet av tüfeği, 200 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 bin 125 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.