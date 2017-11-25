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Şanlıurfa’da Devrilen Otomobildeki 6 Asker Yaralandı

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Şanlıurfa’da Devrilen Otomobildeki 6 Asker Yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 30'uncu kilometresinde yaşandı. Seyfullah T. yönetimindeki 25 EU 964 plakalı sivil otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Ramazan K., Ertuğrul M., Enis Ç., Mürsel N., Seyfullah T. ve Kubilay T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Enis Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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