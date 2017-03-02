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Şanlıurfa’da Kavga: 3 Yarlı

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Şanlıurfa’da Kavga: 3 Yarlı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınbaşak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şahısların yakınlarının da olaya karışması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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