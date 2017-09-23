Şanlıurfa’da Kırsal Mahalleler İçme Suyuna Kavuşuyor

Şanlıurfa'da başlatılan içme suyu hat döşeme çalışma ile kırsal mahalleler içme suyuna kavuşuyor.

Şanlıurfa'da başlatılan içme suyu hat döşeme çalışma ile kırsal mahalleler içme suyuna kavuşuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'daki tüm kırsal mahallelerde sürdürdüğü içme suyu hat döşeme çalışmalarında atağa geçti.

Kentin altyapı eksikliklerini gidermek için planlı ve programlı bir çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ ekipleri, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerdeki vatandaşların içme suyu temini için hummalı bir şekilde hizmetlerine devam ediyor. Haliliye ilçesine bağlı Güzel kırsal mahallesinde, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen içme suyu hat döşeme çalışmaları ile mahalle sakinlerinin su sorunu ortadan kaldırılıyor.

Güzel kırsal mahalle sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, tarafından mahallelerinde yapılan içme suyu hat döşeme çalışmalarından dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye ve ŞUSKİ ekiplerine teşekkür etti.