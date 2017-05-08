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Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Uçak 8 Saat Rötar Yaptı

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Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Uçak 8 Saat Rötar Yaptı
Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek olan uçak, lastiği patladığı için 8 saat rötar yaptı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek olan uçak, lastiği patladığı için 8 saat rötar yaptı.

İddiaya göre, saat 14.15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan havalanarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi beklenen özel bir firmaya ait yolcu uçağının kalkış öncesi lastiği patladı. Uçak, yaşanan bu teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı. Yolcular, 8 saat boyunca havalimanında uçaktaki sorunun giderilmesini bekledi. İstanbul'dan gelen ekip tarafından lastiği onarılan uçak, ancak saat 22.00'de havalanabildi.

Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Uçak 8 Saat Rötar Yaptı

Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Uçak 8 Saat Rötar Yaptı

Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Uçak 8 Saat Rötar Yaptı

Şanlıurfa’da Lastiği Patlayan Uçak 8 Saat Rötar Yaptı

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