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Şanlıurfa’da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

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Şanlıurfa’da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Muharrem Akkutlu yönetiminde bulunan 65 LD 066 plakalı minibüs, Güvenli kırsal mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Kazada sürücü Muharrem, Ahmet, Mahmut ve Muhammed Hamza (4) Akkutlu ile Fatime Ötgen yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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