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Şanlıurfa’da Pkk/pyd Ve Deaş Üyesi 12 Kişi Tutuklandı

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Şanlıurfa’da Pkk/pyd Ve Deaş Üyesi 12 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, son 1 hafta içerisinde terör örgütü PKK/PYD/YPG ile DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri kadın 5 PKK/PYD üyesi, 7'si DEAŞ'lı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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