Şanlıurfa’da Suriyelilere İl Dışına Çıkış Yasağı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa Valiliği, "Yol İzin Belgesi" olmayan Suriyelilerin il dışına çıkışlarının yasaklandığını, belgesi olmayanlara bilet...

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa Valiliği, "Yol İzin Belgesi" olmayan Suriyelilerin il dışına çıkışlarının yasaklandığını, belgesi olmayanlara bilet satışı yapan, araç kiralayan, firma ve acentelere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yol İzin Belgesi" olmayan Suriyelilerin il dışına çıkışlarının yasaklandığı, yasağa uymayarak Suriyelilere hizmet veren işletmelerin cezalandırılacağı duyuruldu. Açıklamada, "5542 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. maddeleri doğrultusunda ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine istinaden Şanlıurfa il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında "Yol İzin Belgeleri" olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Şanlıurfa ili dışına çıkarılmalarının yasaklanmasına ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği kararı aşağıda verilmiştir" denildi.

Yasağın amacı ise şöyle açıklandı:

"İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli uyruklu yabancıların kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Şanlıurfa il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır."