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Şanlıurfa’da Suriyelilerin İl Dışına Çıkmamalarına Yönelik Uygulama

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Şanlıurfa’da Suriyelilerin İl Dışına Çıkmamalarına Yönelik Uygulama
Şanlıurfa'da valilik tarafından alınan kararla, yol izin belgeleri olmayan Suriyelilerin il dışına çıkmalarının yasaklanmasının ardından otogarda,...

Şanlıurfa'da valilik tarafından alınan kararla, yol izin belgeleri olmayan Suriyelilerin il dışına çıkmalarının yasaklanmasının ardından otogarda, polis tarafından uygulama yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, geçici olarak koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitini sağlamak amacıyla yol izin belgesi olmayanların il dışına çıkmaması yönünde karar alınmıştı. Alınan karar sonrası bugün öğle saatlerinde, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde polis tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada, kararın alındığı belgeyi firma yetkilileriyle paylaşan ekipler, yol izin belgesi olmayan Suriyelilere kesinlikle bilet satılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamada, terminalde bulunan Suriyelilerin kimlik kontrolleri ile üst taramaları yapıldı. Suriyeliler, uygulamanın hem Türk vatandaşlarının hem de kendi can güvenlikleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

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