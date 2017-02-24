Şanlıurfa’da Toprağa Gömülü Mühimmat Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toprağa gömülü halde patlayıcı madde yapımında kullanılan toz madde ve uzun namlulu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toprağa gömülü halde patlayıcı madde yapımında kullanılan toz madde ve uzun namlulu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen biliye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesine bağlı Yağmuralan Mahallesi Işıldak Mezrası sınırları içerisinde toprak altına gizlenmiş mühimmatların olduğu istihbaratını alması üzerine söz konusu bölgede arama yaptı. Yapılan aramada plastik bidon içerisine gizlenmiş vaziyette 7.62 mm çapında Kaleşnikof marka piyade tüfeğine ait toplam 2 bin 750 adet mermi ve 50 gram patlayıcı madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen beyaz toz madde ele geçirildi.

Mühimmatın kimler tarafından toprağa gizlendiğinin araştırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.