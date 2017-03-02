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Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Hakan K.'nın kullandığı 02 LD 858 plakalı otomobil, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında park halindeki Ahmet D.'ye ait 07 JU 697 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hakan K. ile yanında oturan kadın yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan diğer aracın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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