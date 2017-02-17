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Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karaköprü ilçesi İpekyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa P., 63 N 2746 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yolun sağ şeridine geçmeye çalıştığı sırada Ahmet G., yönetimindeki 63 H 0245 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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