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Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut Ö.'ün kullandığı 22 SA 632 plakalı otomobil, polis uygulama noktasına yaklaşırken önünde seyreden Mehmet Ali B.'nin kullandığı 63 NK 043 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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