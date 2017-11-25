Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyüpnebi kavşağında Şanlıurfa istikametinden Viranşehir istikametine giden Ahmet I'nın kullandığı 34 HL 7451 plakalı otomobil, kavşakta Habip İ'nin kullandığı 63 K 4928 plakalı otomobille çarptı. Kazada Ahmet I., Hakan I., Ali I., Zöhre I., Abdullah Y., Semanur İ. ve Yahya İ. yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.