  • BIST 88.424
  • Altın 146,855
  • Dolar 3,6735
  • Euro 3,9124
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 3 °C

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

» »
Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, esrar, eroin ve uyuşturucu hap satışı yaptıkları belirlenen şahısların kaldıkları ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili Halil D., Salih Ş., Kemal A., Levent D., İbrahim Y., İbrahim K., Yakup Ç., Aslı A., Mahmut E., Mustafa U., Ali T., Bakır G. ve Murat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ordu’da İş Yeri Yangını17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Ataşehir’de Korkutan Yangın17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Suriyeli Hamile Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltına Alındı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Tokat’ta 3 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Engelli Öğrenci Servisine Kamyonetin Çarptığı Kaza Vatandaş Kamerasında17 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Antalya’da Fetö’den Bin 408 Kişi Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 14:58
  • Afyonkarahisar’da Fetö Soruşturmasında 596 Öğretmen Açığa Alındı17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Gelin-kaynana Kavgası Hastanede Bitti17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Bartın’da Fetö Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Zonguldak’ta Fetö Soruşturması17 Şubat 2017 Cuma 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti