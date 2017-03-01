Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 378 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 378 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Birecik ilçesinde önceden tespit edilen M.G.'ye ait eve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin çatısına ekili vaziyette 378 kök Hint keneviri ele geçirilerek olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Özel eğitimli köpekle evde yapılan aramada 11 gram kenevir tohumu, 896 gram esrar ile çatı kısmında ekili vaziyette 378 kök Hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan, ekiplerin aynı mahallede durumundan şüphelendiği M.D. ve H.G.'nin üzerinde yaptığı aramada da bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.