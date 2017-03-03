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Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı

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Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı
Şanlıurfa'da yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerini su bastı, yollar göle dördü.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 saat etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerini su bastı, yollar göle dördü.

Şanlıurfa'da aniden bastıran ve yaklaşık 2 saat süren yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, kent merkezinde vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. İpekyolu'nda aşırı yağmur sonrası açılan rögar kapakları sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerini de su bastı. Su altında kalan ev ve iş yerlerinde vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu dışarı kovalarla taşıdı.

Yağış nedeniyle özellikle kırsal mahallelerde bulunan arazilerdeki ekinlerin de zarar gördüğü bildirildi.

Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı

Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı

Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı

Şanlıurfa’da Yağmur Sonrası Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı

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