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Şanlıurfa’da Yeşillendirme Çalışmaları Sürüyor

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Şanlıurfa’da Yeşillendirme Çalışmaları Sürüyor
Şanlıurfa'ya 2 milyon ağaç ve bitki türü çeşidini kazandırma çalışmaları kapsamında, Halil-ü Rahman Şehir Ormanında ağaç dikim töreni düzenlendi.

Şanlıurfa'ya 2 milyon ağaç ve bitki türü çeşidini kazandırma çalışmaları kapsamında, Halil-ü Rahman Şehir Ormanında ağaç dikim töreni düzenlendi.

Başlattığı yeşil atağı kapsamında Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi'nde büyük ilerleme kaydeden ve 13 ilçenin tümünde şehir parkları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 2 milyon ağaç ve bitki türü çeşidi dikimi ile yoluna devam ediyor. Hedef olarak belirlenen 2 milyon ağaç ve bitki türü çeşidinde 2017 yılının sonuna doğru yaklaşan Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların katılımı ile Halil-ü Rahman Şehir Ormanında ağaç dikim töreni düzenledi. Törene katılarak vatandaşlara fidan dikiminde eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının "Yeşiller içinde bir Şanlıurfa" oluşturmak olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızın geleceği için yeşil alanlar oluşturuyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana yeşil alanların artmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Halil-ü Rahman Şehir Ormanını, park ve bahçeler daire başkanlığımız daha da genişletip Şanlıurfa halkına nefes alabilecekleri, çocuklarımız için gelecek olabilecek bir alan oluşturuyor. Böylesine güzel bir ortamda yine halkımızla birlikte ağaç dikeceğiz. Şanlıurfa'da 1 milyon 940 bin insanımız yaşıyor. Her insanımız adına bir ağaç ve bitki türü çeşidini toprakla buluşturacağız. İnsanı seviyoruz, doğayı koruyoruz, çalışıyoruz ve ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Kadromuz bir bütün olarak alın teri ile çalışıyor. Şanlıurfa'yı yeşillendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu yeşil alanlara katkıda bulunacak. Esnaf, öğrencimiz, çocuklarımız ve kadınlarımızla birlikte ağaç dikim törenlerimiz devam edecek" dedi.

Törende katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapılırken, dikimin ardından Başkan Çiftçi vatandaşlarla sohbet etti.

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