Şanlıurfa’da Yüzlerce Araçlık Konvoyla Abd Ve İsrail Protestosu

Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoy, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoy, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoy, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa organize edilen protesto gösterisinde Hal Pazarı (ŞUTİM) önünde bir araya gelen araçlar, konvoy halinde şehir turu attı. Filistin bayrakları sallayan araçtakilere vatandaşlar da destek verdi. Konvoy, eylemini Karaköprü ilçesinde sonlandırdı.