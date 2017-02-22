Şanlıurfa’nın 13 İlçesi Krosta Kıyasıya Yarıştı

Şanlıurfa'da atletizm geliştirme projesi kapsamında 13 İlçenin sporcularının kıyasıya yarıştığı kros müsabakası, sona erdi.

Şanlıurfa'da atletizm geliştirme projesi kapsamında 13 İlçenin sporcularının kıyasıya yarıştığı kros müsabakası, sona erdi.

GAP Arena tesisleri yanında yer alan kros parkurunda yapılan müsabakaya 13 İlçeden 300 sporcu katıldı. Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, atletizmin Şanlıurfa'da değer kazanmaya başladığını belirterek, atletizm il temsilcisi Murat Tokucu'yu tebrik etti.

Kentte atletizmin tanınmaya başladığını ve ilgi gördüğünü aktaran Müdür Keşküş, "Sporcularımız tarafından atletizm artık seviliyor ve tanınıyor bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah antrenör arkadaşlarımız sporcularımızı yarışmalara çok iyi hazırlar atletizmde de derece sahibi oluruz" dedi.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Spor Şube Müdürü Murat Önen, Haliliye İlçe Müdür Vekili Cemal Dodanlı ve Atletizm İl Temsilcisi Murat Tokucu takdim etti.

Finale çıkma başarısı gösteren 24 atlet, Şanlıurfa'yı 18 Mart 2017'de Malatya'da yapılacak olan kros müsabakalarında temsil edecek.