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Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Maçına Yağmur Engeli

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Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Maçına Yağmur Engeli
TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Şanlıurfaspor-Adana Demirspor maçı 7. dakika yağan yoğun yağmur nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Şanlıurfaspor-Adana Demirspor maçı 7. dakika yağan yoğun yağmur nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 1. Lig'in 23. haftanın açılış maçında Şanlıurfaspor - Adana Demirspor Gap Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi yağan yağmur maçın başlamasıyla şiddetini arttırınca mücadelenin orta hakemi Koray Gençerler 7. dakikada oyunu durdurdu. Koray Gençerler iki takımın kaptanıyla görüştükten sonra mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

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